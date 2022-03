Losgelöster Anhänger wird in Fahrzeug geschleudert

Neulußheim. Ein losgelöster Anhänger ist am Dienstagnachmittag in ein Fahrzeug bei Neulußheim geschleudert worden. Die Polizei berichtete, dass ein 72-Jähriger auf einer Landstraße in Richtung Reilingen unterwegs war, als sich sein Anhänger vom Fahrzeug löste. Dieser wurde daraufhin in einen entgegenkommenden Wagen geschleudert. Dessen 65-jähriger Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 58-jährige Beifahrerin und ein zweijähriges Kind auf dem Rücksitz blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Der 72-Jährige wird sich nun wegen möglicher Sorgfaltspflichtverletzung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.