Lorbeerbäume als Diebesgut

Grünstadt. Grünes Diebesgut hat die Polizei in Grünstadt sichergestellt. Den Diebstahl von zehn Lorbeerbäumen im Wert von rund 3000 Euro vom Gelände einer Gärtnerei hatte zuvor ein 65-Jähriger gemeldet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand der Geschädigte zudem heraus, dass bei einer anderen Gärtnerei solche Pflanzen zum Kauf angeboten wurden. Die Polizei konnte daraufhin einen 53-Jährigen aus Grünstadt mit zwei der bis zu zwei Meter hohen Lorbeerbäume in seinem Transporter dingfest machen. Fahrzeug und Pflanzen wurden sichergestellt – der Verdächtige verweigerte die Aussage. Die Ermittlungen dauern an. her

