Löste Zigarette den Brand aus?

Viernheim. Nach dem Hausbrand mit zwei Todesopfern am vergangenen Freitag in Viernheim geht die Polizei derzeit von einer brennenden Zigarette als Ursache aus. Das berichtete das Präsidium Südhessen am Montag. Untersuchungen der Brandstelle durch Ermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei und Brandgutachtern des Hessischen Landeskriminalamts hätten demnach „keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung“ ergeben. „Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass wahrscheinlich fahrlässiger Umgang mit Zigaretten zu dem Brandausbruch geführt haben dürfte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Unglück waren eine 69 Jahre alte Frau und ihr 73-jähriger Ehemann ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren in den Räumen keine Rauchmelder angebracht. Eine Obduktion der beiden Verstorbenen soll weiteren Aufschluss über das tragische Geschehen liefern. agö/pol