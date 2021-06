Löschen aus der Luft

Nussloch. Fliegende Kraftpakete, riesige Wassereimer und eingespieltes Personal sollen in der Metropolregion Rhein-Neckar künftig Waldbrände bekämpfen. Bei einer Großübung haben am Wochenende in Nußloch Mitarbeiter des Mannheimer Flugunternehmens „Heliseven“, Lehrgangsteilnehmer der Katastrophenschutzorganisation „@Fire“ und Kreisfeuerwehrinspektoren mit Unterstützung des Kreises für den Ernstfall trainiert. „Durch den Klimawandel nimmt das Waldbrandrisiko auch in Deutschland immer mehr zu, aber weder Polizei noch Bundeswehr verfügen über geeignete Hubschrauber, um ein Feuer aus der Luft wirksam zu bekämpfen“, berichtet Kathrin Dräger aus der Geschäftsführung von Heliseven.

© Pascal Chorus

Für das Mannheimer Luftfahrtunternehmen sei die Bekämpfung von Waldbränden ein „Herzensanliegen“. „Bei den großen Waldbränden in Brandenburg ist 2019 deutlich geworden, dass es im Sommer in Deutschland nicht sehr viele Löschhubschrauber gibt, da viele oft bei Einsätzen in anderen europäischen Ländern unterwegs sind“, sagt Dräger. Zwar seien damals auch Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz gewesen, „doch die sind zu schwer, haben zu wenig Traglast und erzeugen mit ihren Rotoren einen so starken Abwind, dass es schwierig ist, Wasser aus einem kleineren Gewässer aufzunehmen“, erklärt die Spezialistin.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

„Wir fliegen deshalb mit dem Airbus Helikopter AS 350, der eine sehr hohe Traglast im Verhältnis zu seinem Eigengewicht hat.“

„In der Luftarbeit passiert sehr viel über den persönlichen Kontakt und gegenseitiges Vertrauen, deshalb kam die Idee auf, mit Heliseven zusammenzuarbeiten, denn wir als Verein besitzen ja keine eigenen Hubschrauber und mussten uns einen passenden Partner suchen“, berichtet Martin Schmid von @Fire.

Die gemeinnützige, nichtstaatliche Hilfsorganisation, leiste unter dem Motto „Feuerwehrleute helfen weltweit“ international Hilfe bei Naturkatastrophen und bilde auch Feuerwehrleute speziell für Einsätze bei Wald- und Vegetationsbränden aus. So war die Großübung in Nußloch der Abschluss eines Lehrgangs für Flughelfer. „Eigentlich hätte der praktische Teil im vergangenen November stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir nun bis Juni warten“, berichtet Schmid im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die zwölf Absolventen stammten alle aus der Metropolregion und Karlsruhe, damit sie im Ernstfall schnell abheben könnten.

Trainiert wurde neben dem Einhängen von Außenlasten und dem Abkippen von Wasser vor allem der Umgang mit dem Hubschrauber: „Für Feuerwehrleute gehört ein sich schnell drehender Rotor, dem man nicht zu nahe kommen darf, nicht zum Alltag, deshalb muss man eine gewisse Routine bekommen“, so Schmid. Die geschulten Flughelfer seien hoch spezialisierte Kräfte, obwohl sie verhältnismäßig selten eingesetzt würden. „Umso wichtiger ist es, dass jeder Handgriff sitzt.“ Die Übung ist laut Dräger der Beginn eines Trainingszyklus, um jederzeit einsatzbereit zu sein. „Wir haben vor allem die Kommunikation und die Abstimmung zwischen der Hubschrauber-Crew und den Feuerwehr-Flughelfern geübt und verbessert“, berichtet Dräger.

Außerdem habe das Team den Umgang mit Pumpen, Schläuchen und Aggregaten trainiert. „Bestenfalls nehmen die Helikopter das Wasser aus einem offenen Gewässer auf, aber wenn das nicht geht, muss es von einem Feuerwehrfahrzeug in den Behälter gepumpt werden.“

Verschiedene Szenarien

Es gebe auch Szenarien, bei denen Schläuche auf einen Berg gebracht werden müssen, um das Wasser aus dem Tal hinaufzupumpen. „Für die Piloten sind dann der sichere Transport und das punktgenaue Absetzen der Materialien wichtig“, betont Dräger. Schließlich fasse ein Wasserbehälter 900 Liter. „Da ist schon viel fliegerisches Geschick notwendig, weil man die Last rechtzeitig über mögliche Hindernisse wie Bäume oder Hochspannungsleitungen heben muss“, berichtet Pilot Thomas Dräger. Zudem treibe es vor allem jungen Piloten bei den ersten Außenlastflügen den Schweiß auf die Stirn, wenn unten Menschen stehen, die die schwankende Last entgegennehmen müssen.

Mit dem Ergebnis der Übung sind die Beteiligten zufrieden: „Alle haben viel gelernt, und wir konnten Verbesserungen und Erweiterungen erarbeiten und direkt umsetzen.“ Ähnliche Trainingstage soll es nun öfter geben. „Wir haben Mitglieder in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Australien und den USA und wollen das im Ausland erworbene Wissen hier im Inland weitergeben“, erläutert Schmid. Deshalb wolle @Fire die Ausbildungsarbeit mit lokalen Feuerwehren ausbauen. Das von HeidelbergCement zur Verfügung gestellte Übungsgelände in Nußloch sei die perfekte Kulisse gewesen, weil es abgelegen liegt und offene Wasserstellen habe.

Im nächsten Schritt müsse man nun auf regionaler Ebene trainieren: „Da ein Helikopter mit vollem Lastbehälter nicht über Straßen und bewohntes Gebiet fliegen darf, müssen die Notfallpläne gemacht werden, ehe es brennt“, sagt Thomas Dräger.