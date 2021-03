Rhein-Neckar. Bücher und Geschenke, Elektro- und Sportartikel oder Bekleidung: Ab dem heutigen Montag, 8. März, profitieren der Einzelhandel und die Kunden in der Region von einigen Lockerungen der Corona-Verordnungen – sofern das Infektionsgeschehen es zulässt. Auch Möbelhäuser, Piercingstudios, Reisebüros und Sonnenstudios können wieder ihre Arbeit aufnehmen. Gastronomiebetriebe und Hotels hingegen profitieren nicht von den Lockerungen. Im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg profitiert der Einzelhandel besonders.

„Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf den Landkreis liegt im Rhein-Neckar-Kreis seit dem 2. März unter 50“, begründet eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises die Öffnungen. Landrat Stefan Dallinger begrüßt die weiteren Lockerungen in seinem Landkreis, warnt aber gleichzeitig davor, bisherige Erfolge zu verspielen: „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden und müssen uns auch weiterhin konsequent an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln halten, damit die Zahlen nicht wieder durch die Decke gehen.“ Voraussetzung für die Öffnung: Die Hygienevorgaben müssen eingehalten werden und es gilt weiter eine Maskenpflicht.

„Notbremse“ eingebaut

Ins Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum kommt wieder Leben. © Bernhard Kreutzer

Landesweit dürfen in Baden-Württemberg von Babyfachmarkt über Sanitätshäuser und Tafeln unbegrenzt Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf öffnen. Neben der Möglichkeit, bestellte Waren abzugeben („Click and Collect“) kann der restliche Einzelhandel unter einer Inzidenz von 100 nun auch auf Termin Kunden empfangen („Click and Meet“) – immer mit der Größenvorgabe (Maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter Geschäftsfläche bei Läden bis 800 Quadratmetern Fläche). Entwickeln sich die Inzidenzzahlen über 100, werden „Click and Collect“ sowie „Click and Meet“ wieder verboten sein.

Der Rhein-Neckar-Kreis profitiert von der weitergehenden Lockerung, die nur bei einer stabilen Inzidenz unter 50 möglich ist. Bei Einhaltung der Maskenpflicht und Hygienevorgaben darf der gesamte Einzelhandel öffnen.

Für den Fall, dass sich die Infektionszahlen wieder verschlechtern, hat das Land eine „Notbremse“ vorgesehen: „Steigt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100, müssen die Öffnungsschritte zurückgenommen werden“, heißt es aus dem Landratsamt in Heidelberg. Das gilt auch für Zoos und Museen im Kreis und im Heidelberger Stadtgebiet, die heute ebenfalls wieder öffnen.

Nicht nur der Einzelhandel, auch das Freizeitverhalten darf wieder lockerer gehalten werden. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen wieder Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahren unterrichten. Personal Training ist in geschlossenen Räumen unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen möglich. Auf Reitplätzen im Freien dürfen zehn Personen trainieren und Spielplätze sind wieder zugänglich. Schwimmbäder bleiben noch zu.

Auch Hessen lockert die Bestimmungen ab diesem Montag – unabhängig vom Inzidenzwert. Einkaufen ist damit im Kreis Bergstraße für Einzelpersonen oder Gruppen (fünf Personen aus zwei Haushalten) wieder möglich – aber nur mit vorheriger Terminvereinbarung und unter strengen Hygieneregeln. Es gilt: ein Kunde pro 40 Quadratmeter.