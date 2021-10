Lkw weicht Wild in Waibstadt aus - Fahrer leicht verletzt

Waibstadt. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der 56-Jährige gegen 4.35 Uhr von der Straße Bietzwiesen nach links auf die L 549 ab, als kurz vor der sich in der Nähe befindlichen Fußgängerampel ein Wildtier die Straße kreuzte. Beim Ausweichen überfuhr er erst eine Verkehrsinsel, dann eine Fußgängerampel bis er schließlich zum Stehen kam. Der Gesamtschaden beträgt rund 15 000 Euro.

