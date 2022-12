Erpolzheim. Am gestrigen Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall in Erpolzheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, touchierte ein 45-jähriger Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang von der Freinsheimer Straße in die Hauptstraße einen verkehrsbedingt wartenden PKW einer 59-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

