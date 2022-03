Lkw verliert Verkehrsschilder - mehrere Autos beschädigt

Mannheim. Ein Lastwagenfahrer hat am Montag auf der A 656 bei Mannheim mehrere Schilder verloren und verursachte dadurch Schäden an mehreren Fahrzeugen. Der 49-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit seinem Lkw Richtung Mannheim unterwegs. Auf der Ladefläche transportierte er große Verkehrsschilder. Als er auf die B 38a in Richtung Neckarau wechselte, lösten sich im Kurvenbereich die Schilder und fielen auf alle drei Fahrstreifen. Mindestens drei Fahrzeuge überfuhren die Schilder, wodurch die Autos beschädigt wurden. An einem VW riss der Tankbehälter auf und Diesel lief auf die Fahrbahn. Das Auto musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht abschätzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 49-Jährige die Ladung nicht ausreichend gesichert, ihn erwartet deswegen ein Bußgeld.