Lkw-Unfall auf L599 bei Hockenheim – Verkehrsbehinderungen möglich

Hockenheim/L 599. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 599 ist am frühen Montagmorgen ein Lkw verunfallt. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Unfall in Fahrtrichtung Ketsch im Bereich des Zubringers auf die B39. Über den Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt. Nach aktuellem Stand sind Feuerwehr und Polizei am Unfallort derzeit noch im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Strecke zu umfahren. Es wird nachberichtet.

