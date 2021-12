Lkw-Unfall auf A5 bei Weinheim - ein Verletzter

Weinheim. Zwei Lastwagen sind am Donnerstagmittag auf der A5 bei Weinheim zusammenestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Darmstadt unterwegs war, in einem Baustellenbereich kurz vor dem Kreuz Weinheim den vorausfahrenden Lastwagen übersehen. Dieser stand verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer des vorderen LKW wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer hatten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen können.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Abend an. Nach den abgeschlossenen Maßnahmen an der Unfallstelle wurde die in Richtung Frankfurt voll gesperrte Autobahn wieder freigegeben. Der Verkehr war zuvor über die B3 umgeleitet worden.