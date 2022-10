LKW und PKW stoßen in Annweiler am Trifels zusammen

Annweiler am Trifels. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist in Annweiler am Trifels eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein weißer PKW gegen 09.18 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Landauer Straße. Ein orangefarbener LKW wollte von der Landauer Straße in Annweiler in Richtung Stadtmitte. In der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und sein PKW stark beschädigt. Der LKW wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06346-964619 zu melden.

