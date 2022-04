Lkw und Linienbus stoßen bei Erbach zusammen - drei Leichtverletzte

Odenwaldkreis. Auf der Bundesstraße 47 bei Erbach (Odenwaldkreis) sind am Freitag ein Lkw und ein Linienbus zusammengestoßen. Zwei der Bus-Fahrgäste sowie der Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zu der Kollision sei es gekommen, als der Lkw-Fahrer ein anderes Fahrzeug in einer Kurve überholen wollte. Der Bus, der mit fünf Personen besetzt war, und der Lkw seien stark beschädigt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 35 000 Euro. Gegen den Unfallverursacher werde unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Bundesstraße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.