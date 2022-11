LKW schleift PKW nach Unfall bei Neustadt mit

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Unfall auf der A65 bei Neustadt an der Weinstraße ist ein PKW von einem LKW noch mehrere Meter „mitgeschleift“ worden. Wie die Polizei mitteilt, ging im Präsidium Edenkoben gegen 15.35 Uhr der Alarm ein, dass es in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt Nord zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW gekommen sei. Die Polizeikräfte vor Ort fanden heraus, dass eine 54-Jährige aus Ludwigshafen dort auf die A65 auffahren wollte. Hierbei übersah sie den bereits auf der rechten Spur fahrenden LKW. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei das Auto mitgeschleift wurde. Die Autofahrerin und der Lastwagenfahrer kamen laut Polizeiangaben mit einem Schrecken davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5500 Euro. Zur Unfallaufnahme und zum Abschleppen des PKWs musste die Autobahn am Unfallort zeitweise vollständig gesperrt werden.

