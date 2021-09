Lkw nachts kontrolliert

Dannstadt. Auf Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeiten sowie der Beleuchtung der Fahrzeuge lag das Hauptaugenmerk einer nächtlichen Lkw-Kontrolle der Autobahnpolizei Ruchheim. So nahmen die Beamten auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen fünf Sattelzüge ins Visier, an denen die lichttechnischen Einrichtungen an der Zugmaschine verbotenerweise manipuliert waren. Den Fahrern wurde wegen Tuning eine Geldbuße im dreistelligen Bereich auferlegt. Zudem stellten die Beamten sieben Lkw fest, die ihre Fahrzeuge gefährlich in den Zufahrten von Parkplätzen abgestellt hatten. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde diesen angeordnet, ihre Fahrzeuge sofort zu entfernen.

Die Kontrollgruppe Schwerlast aus Schifferstadt kontrollierte am Tag ebenfalls 16 Lkw. Dabei entdeckten die Beamten bei neun Fahrzeugen technische Mängel, ein Lkw durfte nicht weiterfahren. sin