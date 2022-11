Lkw löst Höhenkontrolle auf B535 aus - Tunnel in Richtung Mannheim wieder frei

Schwetzingen. Vermutlich geladenes Gestrüpp auf einem Lkw mit Anhänger hat am Mittwochmorgen, gegen 8.20 Uhr, die Höhenkontrolle vor dem Tunnel auf der B 535 ausgelöst. Der zwischen Schwetzingen und Plankstadt liegende Tunnel war nach Angaben der Polizei für rund zwei Stunden gesperrt. Betroffen war die sogenannte Nordröhre des Tunnels, also die Bundesstraße in Fahrtrichtung Mannheim.

Die Höhenkontrolle ist ein elektronisches Überwachungssystem des Tunnels, welches zu hohe, einfahrende Fahrzeug frühzeitig erkennen und dabei automatisiert die Ampelanlage am Tunneleingang für andere Verkehrsteilnehmer auf Rot schalten kann.

Der Verursacher konnte den betroffenen Tunnelabschnitt in Begleitung der Polizei wieder verlassen. Zu Schäden im oder am Tunnel kam es im Zuge des Vorfalls nicht. Durch die Sperrung kam es zu Behinderungen des übrigen Verkehrs. Dieser staute sich entsprechend zurück und musste, bis zur Aufhebung der Sperrung gegen 10:30 Uhr, durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgeleitet werden.