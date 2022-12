LKW kracht in verunfalltes Auto bei Sinsheim - 45-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt

Sinsheim-Dühren. Ein Mann ist am Mittwochmittag schwer verletzt worden, als ein Lastwagen in sein verunfalltes Fahrzeug auf der B39 kracht. Der 45-Jährige war mit dem Auto von Sinsheim in Richtung Eschelbach unterwegs, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit der Leitplanke kollidierte, berichtet die Polizei. Als der 45-Jährige ausstieg, um die Unfallstelle zu sichern, krachte ein Lastwagen in sein abgestelltes Auto und klemmte dabei sein Bein ein. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

