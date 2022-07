Lkw kracht auf A 61 in Pkw - zwei Personen aus Fahrzeug befreit

Hockenheim. Nach einem Unfall auf der A 61 sind am Montagvormittag zwei Menschen bei Hockenheim aus einem Fahrzeugwrack befreit worden. Das ältere Ehepaar kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Zustand der Verletzten sei stabil, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall war an einem Stauende ein Lkw in das Fahrzeug des Ehepaares gekracht.

Derzeit ist die A 61 in Richtung Mannheim gesperrt - laut SWR-Verkehrsfunk beträgt der Rückstau fünf Kilometer.

In dem Rückstrau nach diesem Unfall kam es zu einem weiteren Crash. Unter den Verletzten sollen sich drei Kinder befinden.