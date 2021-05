Lkw-Kontrollen auf A6 – Polizei erschrocken über Bilanz

Sinsheim. Die Polizei hat auf der A6 bei Sinsheim Lkw-Kontrollen durchgeführt und dabei reichlich zu beanstanden gehabt. Von einer „erschreckenden Bilanz“ und einem „ernüchterndem Ergebnis“ war in einer Mitteilung der Behörde die Rede. Bei der dreistündigen Kontrolle am Montagvormittag an der Rastanlage Kraichgau Süd waren insgesamt acht Lastwagen ganzheitlich untersucht worden. Ein Fokus wurde dabei auf die Wochenruhezeiten der Fernfahrer gelegt.

AdUnit urban-intext1

Dabei stellten die Beamten fest, dass vier von acht Fahrern ihre Ruhezeiten rechtswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht hatten. Normalerweise sollen „sie diese entweder am eigenen Wohnort oder in festen Unterkünften mit Sanitäreinrichtungen und Versorgungsmöglichkeiten verbringen“ erklärte ein Polizeisprecher. Die Fahrer und ihre Arbeitgeber sehen nun einer Anzeige entgegen.

Darüber hinaus hatten drei der Fahrer die gesetzlichen Lenkzeiten über- beziehungsweise die Ruhezeiten unterschritten. An sieben der acht Fahrzeuge beanstandeten die Einsatzkräfte vor Ort technische Mängel. Vier Fahrern wurde deswegen die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt. In allen Fällen soll es sich um Fahrer aus Osteuropa gehandelt haben. Insgesamt erhob die Polizei acht Sicherheitsleitungen von insgesamt mehreren tausend Euro zur Sicherung der Verfahren.

Weitere Kontrollen bereits in Planung

AdUnit urban-intext2

Die Polizei sieht sich wegen der Bilanz vom Montag darin bestätigt, die Lkw-Kontrollen an den Tank- und Rastanlagen der Region sowie im fließenden Verkehr weiter fortzuführen. „Deshalb werden auch weiterhin, in kurzen Abständen, zu unterschiedlichen Zeiten nicht nur die Lenk- und Ruhezeiten, sondern auch die Ladungssicherungen, die Verkehrssicherheit der Trucks sowie führerscheinrechtliche Angelegenheiten und etwaige Alkoholbeeinflussungen überprüft“ kündigte die Behörde an. Weitere Kontrollen seien bereits in Planung.