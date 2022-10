Lkw kollidieren auf A 6 bei Hockenheim - Autobahn in Richtung Mannheim gesperrt

Hockenheim. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag mit zwei beteiligten Lastwagen in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost ist die Autobahn 6 derzeit in Richtung Mannheim voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei wurde offenbar niemand bei dem Unfall verletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mindestens eines der beteiligten Schwerfahrzeuge sei nicht mehr fahrbereit, heißt es; die Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei dauert an. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe werden Verkehrsteilnehmer gebeten, keine brennenden Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen.