Lkw in Schlangenlinien unterwegs

Sinsheim. Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagnachmittag in Schlangenlinien auf der B 292 zwischen Waibstadt und Sinsheim unterwegs gewesen. Das war einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der sich gegen 15.30 Uhr bei der Polizei meldete. Er teilte mit, dass auf der B 292 von Waibstadt in Richtung Sinsheim ein Lastwagen fahre, der in erheblicher Schlangenlinienfahrt unterwegs sei und ständig über die Mittellinie in den Gegenverkehr gerate. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge hätten bereits ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Anrufer folgte dem Lastwagen weiter auf die A 6 in Richtung Mannheim. Eine Polizeistreife machte sich ebenfalls auf den Weg, konnte den Lkw an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg von der Bundesstraße lotsen und an einer Tankstelle in der Straße "Hohenaspen" kontrollieren. Auch der Zeuge folgte den Beamten dorthin und gab seine Beobachtungen zu Protokoll. Der 31-jährige Fahrer des Lkw zeigte laut Polizeiangaben keine Auffälligkeiten. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,0 Promille. Lenkzeitüberschreitungen konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Weshalb der Mann in Schlangenlinien unterwegs war, konnte die Polizei also noch nicht abschließend klären.Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Geschädigte, die durch die Fahrweise des 31-jährigen Lastwagenfahrers gefährdetworden waren und diesem ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Nummer 07261/6900 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1