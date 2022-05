LKW in Brand auf A6 Richtung Mannheim - Linker Fahrstreifen wieder frei

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Derzeit kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A6 in Richtung Mannheim/Walldorfer Kreuz. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein mit Altbatterien beladener LKW aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Fahrbahn in Richtung Mannheim voll gesperrt gewesen. Das Feuer wurde gelöscht und der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Während der Bergungsarbeiten und dem Abschleppvorgang des Fahrzeuges kann eine Vollsperrung erneut notwendig werden.