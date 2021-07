Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Ludwigshafen einen Lkw entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand der Iveco in der Flormersheimer Straße und hat einen Wert von rund 20 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 bei der Polizei zu melden.

