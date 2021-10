Lkw-Fahrer übersieht Pkw - Unfall mit zwei Verletzten

A5/St. Leon-Rot. Bei einem Autounfall auf der A5 sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 61-jähriger Lkw-Fahrer beim Spurwechsel ein im toten Winkel fahrendes Auto und verursachte einen Sachschaden von 4.000 Euro. Dabei wurden der 56-jährige Autofahrer und sein 57-jähriger Beifahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass das Auto ohne gültigen Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. Halter und Fahrer des Fahrzeugs erwartet deswegen nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

