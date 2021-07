Lkw-Fahrer stirbt auf der A 6

Walldorf/Waibstadt. Bei schweren Unfällen sind in der Region innerhalb von zwölf Stunden zwei Menschen ums Leben gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der A 6 lagen Trümmer und Teile der Ladung herum. © René Priebe

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer übersah nach Polizeiangaben kurz vor dem Walldorfer Kreuz offenbar ein Stauende und fuhr auf den Sattelzug eines 59-jährigen Bosniers auf, der für eine tschechische Firma unterwegs ist. Während der 59-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt, wurde der 43-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls verteilten sich die geladenen Lebensmittel über alle Spuren. Die A 6 sei in Richtung Mannheim bis kurz nach 12 Uhr voll gesperrt gewesen. Danach wurde der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. „Der Stau war immens und der Lkw-Verkehr staute sich in der Spitze auf 27 Kilometern“, berichtet ein Polizeisprecher. Pkw standen etwa auf zehn Kilometern im Stau. Dabei sei es zu zwei weiteren Auffahrunfällen gekommen, die aber glimpflich ausgingen.

Lokales St. Leon-Rot: Schwerer Lkw-Unfall auf A 6 - Fahrer verstirbt an der Unfallstelle 01:24 Mehr erfahren

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle bereiteten den Rettungskräften rücksichtslose Lkw-Fahrer Probleme, die, um schneller voranzukommen, verbotenerweise den linken Fahrstreifen nutzten und damit das Einrichten der Rettungsgasse behinderten. Gegen sechs Trucker seien Ermittlungen eingeleitet worden.

Kehrmaschine stürzt in Böschung

Auf der B 292 bei Waibstadt verunglückte ein 87-Jähriger tödlich. Er war mit seiner Kehrmaschine in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen, die Böschung hinabgestürzt und frontal mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer sei bei dem Aufprall eingeklemmt worden und habe nur tot geborgen werden können. sin

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2