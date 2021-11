Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille auf der A5 bei Dossenheim unterwegs

A5/Dossenheim. Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Sonntagnachmittag auf der A5 bei Dossenheim mit mehr als zwei Promille unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 15 Uhr den schlangenlinienfahrenden Mann, der in Fahrtrichtung Norden fuhr. Die Beamten trafen den 53-Jährigen schließlich auf dem Gelände der Aral-Tankstelle der A 659 in Fahrtrichtung Mannheim an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Da es sich bei dem Fahrer um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte, wurde bei ihm zusätzlich eine Sicherheitsleistung erhoben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

