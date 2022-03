Lkw-Fahrer fährt durch Grundstückszäune und flüchtet - 30.000 Euro Sachschaden

Schriesheim. Ein Lastwagenfahrer hat am frühen Sonntagmorgen mehrere Unfälle in Schriesheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der bislang unbekannte Fahrer die B3 Richtung Dossenheim. Beim Linksabbiegen in die Edelsteinstraße kam er rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun, sowie ein Hoftor eines dortigen Anwesens. Er fuhr durch weitere Zäune zu angrenzenden Grundstücken bis er die Fahrbahn wieder erreichte und seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Nach dem er mindestens fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigte, ließ er den Wagen in der Carl-Benz-Straße zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Der Lastwagen wurde abgeschleppt und das Kennzeichen von einer Zeugin am Unfallort gefunden. Es wird ein Sachschaden von über 30.000 Euro angenommen. Die Polizei ermittelt weiterhin nach dem Unfallflüchtigen und bittet Zeugen als auch Geschädigte sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.