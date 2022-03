Lkw-Fahrer angegriffen

Kirchheim/Weinstraße. In der Nacht auf Sonntag , zwischen 23 und 1 Uhr, ist ein 42-jähriger Lkw-Fahrer auf einem Autohof in seinem Führerhaus von zwei Unbekannten angegriffen worden. Der Mann schlief zu der Zeit. Die unbekannten Täter schlugen den Mann bis zur Bewusstlosigkeit und verletzten ihn mit einem Werkzeug. Der belarussische Staatsangehörige verdächtigte zwei ukrainische Lkw-Fahrer, mit denen er zuvor aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges in Streit geraten war. Diese sollen mit einem Lkw mit polnischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise unter Tel. 06359/9 31 20 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de. dir/pol

