Lkw fährt auf A6 in Stauende - Sperrung aufgehoben

Schwetzingen/Mannheim. Die A6 zwischen der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim war am Dienstagnachmittag wegen eines schwerern Lkw-Unfalls gesperrt. Wie die Polizeit mitteilte, ist die Sperrung mittlerweile wieder aufgehoben worden. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn geleitet. In Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ist ein Lkw an einem Stauenede auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Bergungsarbeiten dauerten am späten Dienstagnachmittag noch an.

