Lkw brennt auf B9 bei Speyer - Asphalt beschädigt

Römerberg. Auf der B9 ist am Dienstagmittag bei der Ausfahrt Speyer-Süd ein Lkw in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer im Motorraum des Lkws gegen 13.45 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus. Der Fahrer hielt auf der Ausfädelspur Speyer-Süd an und verließ das Führerhaus. Er blieb unverletzt.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B9 bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen abgeleitet. Durch den Brand wurde der Asphalt beschädigt, was eine Sperrung der Ausfädelungsspur Speyer-Süd notwendig machte. Der Lkw, der ohne Ladung unterwegs war und nach Hamburg überführt werden sollte, brannte völlig aus.