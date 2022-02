Lkw brennt auf A5 - Vollsperrung aufgehoben

Hemsbach. Die kurzfristigen Vollsperrungen der A5 in beiden Richtungen wegen eines Lkw-Brandes, kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach, sind aufgehoben. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wird der Verkehr über den linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt an dem Lkw vorbeigeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Gerüchte über Explosionen konnten die Beamten nicht bestätigen; vermutlich wurden diese Wahrnehmungen durch hitzebedingtes Platzen der Lkw-Reifen hervorgerufen.