Sinsheim. Auf der A 6 bei Sinsheim ist am Mittwochvormittag die Zugmaschine eines Lkw ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer Richtung Mannheim unterwegs, als er das Feuer bemerkte. Er sei auf den Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim gefahren und habe angehalten.

Die Zugmaschine geriet laut den Beamten in Vollbrand, die Flammen griffen jedoch nicht auf den Auflieger und dessen Ladung über. Der 29-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 50 000 Euro. Der Verkehr staute sich in der Spitze bis zu sieben Kilometer. Der Autobahnbetreiber ViA 6 West muss nun untersuchen, ob die Fahrbahndecke Schaden genommen hat. bjz