Sinsheim. Auf der A6 bei Sinsheim ist am Mittwochvormittag ein LKW in Brand geraten. Derzeit wird der Verkehr Richtung Mannheim auf der linken Spur vorbeigeleitet. Nach Angaben der Polizei War der Fahrer Richtung Mannheim unterwegs, als er bemerkte, dass die Zugmaschine in Brand geraten war. Er sei auf den Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim gefahren und habe angehalten.

Die Zugmaschine geriet laut den Beamten in Vollbrand, die Flammen griffen jedoch nicht auf den Auflieger und dessen Ladung über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Fahrer unverletzt. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von rund drei Kilometern zurück.