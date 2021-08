Lkw-Brand auf A6 bei Sinsheim - rechter Fahrstreifen bleibt vorerst gesperrt

Sinsheim. Ein Lastwagen ist am Mittwoch auf der A6 bei Sinsheim in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, wusste ein Polizeisprecher auf Anfrage am Nachmittag zu berichten. Der Brand war gegen 16.20 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzte habe es nach Auskunft der Polizei nicht gegeben.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Arbeiten an der Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Heilbronn vorerst voll gesperrt worden. Nachdem der Lkw geborgen war, wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt. Ein Sprecher der Polizei teilte auf Anfrage am späten Abend mit, dass der rechte Fahrstreifen wegen notwendiger Sanierungsmaßnahmen nicht befahrbar sei. Somit bleibe dieser vorerst in der Nacht gesperrt. An der Unfallstelle gelte auf dem mittleren und linken Fahrstreifen deswegen derzeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern.

Im Laufe des Abends war zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden, so der Sprecher weiter. Gegen 22.35 Uhr war auch der mittlere Fahrstreifen wieder befahrbar. Zu dem Zeitpunkt betrug der Rückstau noch gute vier Kilometer.