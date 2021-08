Sinsheim. Ein Lastwagen ist am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Sinsheim in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde nach ersten Angaben der Polizei die Fahrbahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Die FLammen wurden von der Feuwehr gelöscht, wusste ein Polizeisprecher auch Angfrage zu berichten. Das Feuer war gegen 16.20 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.