Lkw-Bergung: Landstraße in Mannheim-Friedrichsfeld gesperrt

Mannheim. Weil sich ein Lkw-Fahrer auf der Friedrichsfelder Landstraße in Mannheim-Friedrichsfeld festgefahren hatte, ist die Straße für einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt worden. Laut Polizei war der Fahrer am Montagmittag gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw musste mittels Kran geborgen werden. Die Friedrichfelder Landstraße war ab etwa 15:30 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar.

Genauere Infos zur Unfallursache werden ermittelt, so die Beamten.

