Mannheim. Weil sich ein Lkw-Fahrer auf der Friedrichsfelder Landstraße in Mannheim-Friedrichsfeld festgefahren hat, ist die Straße aktuell gesperrt. Laut Polizei war der Fahrer am Montagmittag gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw müsse mittels Kran geborgen werden. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 15.30 Uhr an.

