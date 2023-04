Lkw auf Schlierbacher Landstraße in Heidelberg umgekippt

Heidelberg. Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg ist am Montag, gegen 18.30 Uhr, ein Lkw umgekippt. Nach Angaben der Polizei sind insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Der Lkw soll zuvor - so ein Mitarbeiter vor Ort - gegen mehrere Begrenzungssteine geprallt sein und schließlich auf dem Radweg einen Fahrradfahrer mit Kind erfasst haben. Alle drei Personen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Momentan ist die Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd blockiert. Es wird nachberichtet.