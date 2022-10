Lkw auf der A 6 bei Sinsheim komplett ausgebrannt

Sinsheim. Aus bislang unbekannten Gründen hat ein Lkw am späten Abend auf der A 6 kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer noch rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehren aus Sinsheim und seinen Ortsteilen waren mit einem Großaufgebot vor Ort und löschten das Feuer. Die A 6 in Richtung Heilbronn war die ganze Nacht über bis kurz nach 6 Uhr voll gesperrt. Zwei Fahrstreifen sind wieder frei. Die rechte Spur bleibt noch bis auf Weiteres gesperrt. In der Spitze staute sich der Verkehr auf rund drei Kilometer zurück. Der Verkehr wurde bis 6 Uhr an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Auf den Straßen in der Peripherie um Angelbachtal, Eschelbach und Dühren kam es deshalb zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro.

