Mutterstadt. Ein Lkw ist am Montag kurz nach 16 Uhr auf der B9 in der Anschlussstelle Mutterstadt-Süd umgekippt. Da der Lkw aktuell noch geborgen wird, ist die Abfahrt Mutterstadt-Süd in Richtung Speyer zurzeit gesperrt, wie die Autobahnpolizei mitteilt.

Ein Lkw ist auf der B9 umgekippt. © Autobahnpolizei Ruchheim

Der 26-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien und wurde leicht verletzt.