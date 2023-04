Lkw am Autobahnkreuz Mannheim umgekippt - Überleitung kurzzeitig gesperrt

Mannheim. Die Überleitung von der A6 auf die A656 am Autobahnkreuz Mannheim war am Donnerstagnachmittag kurzzeitig gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Lkw umgekippt. Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Hubschrauber gelandet

Laut einem Mitarbeiter vor Ort soll der Fahrer des Lkw eingeklemmt sein. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle eingetroffen.

Aufgrund möglicherweise austretender Betriebesstoffe werden Verkehrsteilnehmer gebeten, keine brennenden Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollen zudem die Unfallstelle umfahren.