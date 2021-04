Livestream-Gottesdienst anlässlich Luther-Verweigerung

Worms. Heute vor 500 Jahren verweigerte Reformator Martin Luther die Rücknahme seiner revolutionären Schriften beim Reichstag in Worms. Anlässlich dieses Gedenken findet in der Wormser Magnuskirche ein Festgottesdienst statt, wo bereits ab 1521 reformierte Gottesdienste gefeiert worden. Das ZDF überträgt den evangelischen Fernsehgottesdienst mit Kirchenpräsident Volker Jung und dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Sonntag live ab 9.30 Uhr.

AdUnit urban-intext1