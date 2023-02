Linienbus streift geparkte Fahrzeuge in Hemsbach - Zeugen gesucht

Hemsbach. Bereits am vergangenen Dienstag hat der Fahrer eines Linienbusses in Hemsbach zwei Unfälle verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, streifte der Bus zwei in der Straße „Am Bildstöckel“ geparkte Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Obwohl der Fahrer von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, fuhr dieser weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweisgeber, die gegen 15 Uhr die Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/10030 an die Ermittler zu wenden.