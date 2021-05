Limburg Sommer soll stattfinden

Mit Britta und Chako Habekost beginnt nach einem Jahr Zwangspause am Freitag, 11, Juni, der Limburg Sommer im Refektorium der Klosterruine. Bis in den August hinein wird nach Angaben der Stadt Bad Dürkheim ein Bühnenprogramm geboten. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Bühne ab Juni für Künstler wieder freigeben können“, zeigt sich Bürgermeister Christoph Glogger erfreut. Nicht wie gewohnt im großen Kirchenschiff, sondern diesmal im ehemaligen Speisesaal, würden in den Monaten Juni bis August viele Veranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden.

„Das Warten hat ein Ende“, freut sich auch Christian Handrich, Leiter des Kulturbüros. In der traumhaften Kulisse und mit einem vielfältigen Angebot von Musik, Theater, Kino und Mundart werde der Limburg Sommer wieder durchstarten. Auch Hybridveranstaltungen – teils live vor Ort und parallel im Livestream – seien angedacht.

Zum Auftakt lesen Britta und Chako Habekost am Freitag, 11. Juni, und am Sonntag, 13. Juni, aus ihrem neuesten Werk „Weingartengrab – Ein Elwenfels-Krimi“. Unter anderem gibt es eine Weinprobe der Dürkheimer Spitzenwinzer (27. Juni), die Aufführung „Der kleine Prinz“ (18. Juli) und ein Kinder-Marionettentheater „Der Superwurm“ (3. August). Pro Veranstaltung sind laut Stadt 50 bis 70 Gäste zugelassen. Das Programm steht im Internet.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 26. Mai, unter: www.limburg-sommer.de sin

