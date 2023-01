Lieferdienstfahrer überfährt beinahe Elfjährigen in Speyer

Speyer. Ein Fahrer eines Lieferdienstes hat am Freitag in Speyer beinahe einen 11-jährigen überfahren. Polizeiangaben zufolge wollte der Junge einen Zebrastreifen in der Ludwig-Uhland-Straße, Einmündung Rainer-Maria-Rilke-Weg überqueren als ein Transporter eines Lieferdienstes mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu raste und nicht abbremste. Der Junge beeilte sich den Fußgängerüberweg zu überqueren. Der Fahrer des Lieferwagens bremste ab, der Fahrer stieg aus und zeigte dem Jungen - begleitet von unflätigen Beleidigungen - bedrohlich die Faust. Danach stieg er wieder in seinen blau-weißen Transporter und setzte seine Liefertätigkeit fort. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben können sich unter der folgenden Telefonnummer: 06232/1370 bei der Polizei melden.

