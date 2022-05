Liebesspiel hat Folgen für junges Paar

Böhl-Iggelheim. Eine Funkstreife hat am Sonntagabend ein junges Paar beim Sex in einem Garten in Böhl-Iggelheim erwischt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Streife um 18.30 Uhr alarmiert, da Verdächtige auf dem Gartengrundstück eingedrungen seien. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden sie einen 22-Jährigen und eine 23-Jährige bei einem Stelldichein vor. Der Grundstücksinhaber sah das Schäferstündchen nach Angaben der Polizei zwar nicht verwerflich an, das unbefugte Eindringen der beiden auf sein Grundstück allerdings sehr wohl. Von daher wird das Liebesspiel noch Folgen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1