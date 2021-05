Liebe auf den ersten Blick scheitert – Polizei muss Hausrecht durchsetzen

Speyerer. Es ist nicht immer einfach mit der Liebe: Das musste nun ein 33 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen in einem Speyerer Krankenhaus erfahren. Wie die Polizei mitteilte, habe er einer 30-Jährigen Mitarbeiterin seine Liebe auf den ersten Blick gestanden. Er gab an, dass die Frau die Liebe seines Lebens sei. Erwidert wurde das von der Frau zum Leidwesen des Mannes nicht. Dieser reagierte empört und beleidigte die 30-Jährige daraufhin. Da er sich weigerte die Örtlichkeit zu verlassen, musste die Polizei das Hausrecht durchsetzen.

