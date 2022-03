Licht aus für Klimaschutz

Rhein-Neckar. Am Samstag, 26. März, heißt es im Rahmen der „Earth-Hour“ wieder: eine Stunde Lichter aus für den Klimaschutz. Der Rhein-Neckar-Kreis und 51 seiner Städte und Gemeinden beteiligen sich dieses Jahr wieder an der WWF-Umwelt- und Klimaschutzaktion von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Dieses Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Für einen friedlichen und lebendigen Planeten“. Am kommenden Samstag, 26. März, bleiben ab 20.30 Uhr in fast allen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises für eine Stunde Sehenswürdigkeiten und öffentliche Gebäude als Zeichen für den Klimaschutz unbeleuchtet.

Wie seit 2017 hat der Rhein-Neckar-Kreis die Kommunen zur gemeinsamen Teilnahme an der weltweiten Aktion aufgerufen. Rund um den Globus werden bereits zum 16. Mal Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten. Landrat Stefan Dallinger lädt die Bürgerinnen und Bürger ein, sich ebenfalls zu beteiligen.

Nach Angaben des Landratsamts sind 51 von 54 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis dem Aufruf gefolgt. „Die Liste der abgeschalteten Gebäude und Objekte ist lang und sehr vielseitig.“ So werden am 26. März etwa Lichter an Rathäusern, Kirchen, Schulen, Burgen und Schlössern sowie an anderen Wahrzeichen wie etwa Wassertürme ausgeschaltet. Einige Kommunen schalten ihre Straßenbeleuchtung ab. Der Rhein-Neckar-Kreis knipst die Außenbeleuchtung des Landratsamts in Heidelberg und des AVR-Gebäudes in Sinsheim aus. red/agö