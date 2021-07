Leuchtschrift verschafft freie Spur

Hockenheim. Eine Anzeige wegen Nötigung und Amtsanmaßung hat sich ein 35-Jähriger eingehandelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann auf der A 61 bei Hockenheim einem 45-Jährigen auf der linken Fahrspur so dicht aufgefahren, „dass im Rückspiegel nicht einmal mehr der Kühlergrill des Fahrzeugs zu sehen war“. Zudem hatte er an der Sonnenblende eine LED-Leuchtschrift angebracht, auf der „Polizei/Einsatz“ aufleuchtete. Als der 45-Jährige die Spur wechselte, überholte der 35-Jährige und setzte sein Verhalten bei weiteren Autofahrern fort. Der 45-Jährige hatte sich das Kennzeichen notiert und Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Autobahnpolizei Walldorf bittet Autofahrer, die genötigt wurden, sich unter 06227/ 35826-0 zu melden. her

