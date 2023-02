"Letzte Generation" will sich am Valentinstag in Heidelberg festkleben

Heidelberg. „Aus Liebe zum Leben am Valentinstag“: Unter diesem Motto steht eine Protestaktion der „Letzten Generation“ am Dienstag in mehreren Städten. In Heidelberg wollen die Klimaschützer um 16.30 Uhr in der Innenstadt vor den Autos auf der Straße sitzen und deren Weiterfahrt blockieren. Unter anderem haben sie große Herzen auf die Banner und Schilder gemalt.

Die Aktivisten um Raúl Semmler planen eine Blockade der Sofienstraße (Höhe Einmündung Hauptstraße), um auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

„Der angekündigte Protest soll auch dem Austausch dienen und den Diskurs vom Abendbrottisch an die Öffentlichkeit bringen“, kündigen die Aktivisten an.

„Denn bei all dem Ärger um kurzzeitige Unterbrechungen des Alltags durch die Letzte Generation, darf nicht vergessen werden, dass die Regierung Tag für Tag geltendes Gesetz bricht“, betont Semmler in einer Mitteilung.