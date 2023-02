"Letzte Generation" klebt sich am Valentinstag in Heidelberg fest

Heidelberg. Unterstützer der sogenannten "Letzten Generation" werden sich am Dienstag, 14. Februar, um 16.30 Uhr in der Sophienstraße in Heidelberg ankleben. Dies teilten die Klimaaktivisten in einem Brief an die Heidelberger mit. Sie werden damit einen wichtigen Verkehrsweg blockieren. Einige werden sich dabei mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festkleben. Das Motto lautet: Aus Liebe zum Leben am Valentinstag. Unter diesem Motto werden erneut Unterstützer der letzten Generation in mehreren Städten der Bundesrepublik Protest leisten. Unter anderem mit großen Herzen auf den Bannern, Schildern werden sie vor den Autofahrern sitzen und an das gemeinsame Ziel - ein Überlebenschance zu haben, erinnern.